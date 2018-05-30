Левандовски: "Уход из "Баварии"? Над этим вопросом работает мой агент, я сосредоточен на Чемпионате Мира"

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски: "Уход из "Баварии"? Над этим вопросом работает мой агент, я сосредоточен на Чемпионате Мира"Ведущий форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски высказался о будущем уходе из своего клуба.

"Уход из "Баварии"? Над этим вопросом работает мой агент. Сейчас главное для меня - это подготовка к Чемпионату Мира, и я не думаю ни о чем другом ", - приводит слова 29-летнего нападающего TuttoMercatoWeb.

В завершившемся сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, агент Левандовски заявил о желании своего клиента сменить команду. | soccernews.ru

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