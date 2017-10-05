Левандовски установил ещё один рекорд

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 против Армении.

Таким образом, 29-летний футболист записал в свой актив 15 голов в текущем отборочном цикле. Как сообщает Squawka, Левандовски стал рекордсменом по этому показателю.

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