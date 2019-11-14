Левандовски установил необычный рекорд "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в очередной раз стал рекордсменом клуба.
Болельщики "ротен" признали звёздного поляка лучшим игроком команды по итогам октября.
Левандовски получил эту награду третий месяц подряд - ранее подобное не удавалось ни одному футболисту в истории "Баварии".
Стоит отметить, что за 31-летнего форварда в октябрьском опросе проголосовали 75,6 процентов респондентов, в тройку также вошли Серж Гнабри (9,8%) и Мануэль Нойер (6,1%).
В течение прошлого месяца Левандовски отличился 7 раз в 6 матчах в составе "Баварии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4