Левандовски установил необычный рекорд "Баварии"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски установил необычный рекорд "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в очередной раз стал рекордсменом клуба.

Болельщики "ротен" признали звёздного поляка лучшим игроком команды по итогам октября.

Левандовски получил эту награду третий месяц подряд - ранее подобное не удавалось ни одному футболисту в истории "Баварии".

Стоит отметить, что за 31-летнего форварда в октябрьском опросе проголосовали 75,6 процентов респондентов, в тройку также вошли Серж Гнабри (9,8%) и Мануэль Нойер (6,1%). 

В течение прошлого месяца Левандовски отличился 7 раз в 6 матчах в составе "Баварии".

Не пропустите: Левандовски назвал самого жёсткого защитника из тех, против кого он играл. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 11 25
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 11 21
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 11 21
4 Фрайбург Фрайбург 11 21
5 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
6 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 11 19
7 Шальке Шальке 11 19
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 11 18
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 11 17
10 Вольфсбург Вольфсбург 11 17
11 Унион Берлин Унион Берлин 11 13
12 Герта Герта 11 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 11 11
14 Вердер Бремен Вердер Бремен 11 11
15 Аугсбург Аугсбург 11 10
16 Майнц 05 Майнц 05 11 9
17 Кельн Кельн 11 7
18 Падерборн Падерборн 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов