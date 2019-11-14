Левандовски установил необычный рекорд "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в очередной раз стал рекордсменом клуба.

Болельщики "ротен" признали звёздного поляка лучшим игроком команды по итогам октября.

Левандовски получил эту награду третий месяц подряд - ранее подобное не удавалось ни одному футболисту в истории "Баварии".

Стоит отметить, что за 31-летнего форварда в октябрьском опросе проголосовали 75,6 процентов респондентов, в тройку также вошли Серж Гнабри (9,8%) и Мануэль Нойер (6,1%).

В течение прошлого месяца Левандовски отличился 7 раз в 6 матчах в составе "Баварии".

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