Левандовски установил новый рекорд по числу голов в отборочном турнире чемпионата мира

Теги польшароберт левандовски

Левандовски установил новый рекорд по числу голов в отборочном турнире чемпионата мира

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Польши обыграла Черногорию со счетом 4:2.

Один из мячей в этой встрече на счету форварда поляков Роберта Левандовски.

Фото: Левандовски бьет рекорд.

Этот гол стал для него 16-м в отборочной кампании и он обновил собственный рекорд по числу голов в одной европейской квалификации к Чемпионату Мира.

Стоит отметить, что догнать или обойти Левандовски еще может нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого еще есть один матч в запасе.

Не пропустите: Роналду повторил рекорд Левандовски. | http://soccernews.ru

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