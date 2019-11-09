Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в игре чемпионата против дортмундской "Боруссии" (4:0).
Отметим, что польский футболист забивает в 11-м матче кряду, что является рекордной серией в Бундеслиге.
Ранее форвард "Кельна" Клаус Аллофс в 1984 году и нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в 2015 году забивали в десяти матчах кряду.
Напомним, что соглашение Левандовски с клубом истекает в июне 2021 года.
Читайте также: "Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Хоффенхайм
|11
|20
|5
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|6
|Шальке
|11
|19
|7
|Фрайбург
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Вердер Бремен
|10
|11
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4