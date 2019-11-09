Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги

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Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в игре чемпионата против дортмундской "Боруссии" (4:0).

Отметим, что польский футболист забивает в 11-м матче кряду, что является рекордной серией в Бундеслиге.

Ранее форвард "Кельна" Клаус Аллофс в 1984 году и нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг  в 2015 году забивали в десяти матчах кряду.

Напомним, что соглашение Левандовски с клубом истекает в июне 2021 года.

Читайте также: "Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией". | http://soccernews.ru
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