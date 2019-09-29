Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге

Теги роберт левандовскибавария мюнхенпадерборн

Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски установил новый рекорд лиги в матче 6-го тура чемпионата Германии с "Падерборном" (3:2).

Во встрече форвард отметился голом, этот забитый мяч стал 10 в 6 матчах Бундеслиги в этом сезоне.

Ранее лишь 4 игрокам турнира удавалось забить по 9 голов в стартовых турах: Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

Напомним, этим летом Левандовски продлил контракт с клубом до 2023 года. В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает 1 место , набрав 14 баллов.

А еще: Роберт Левандовски феноменально начал текущий сезон за "Баварию". Его секрет - работа вне поля!| http://soccernews.ru
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