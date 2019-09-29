Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски установил новый рекорд лиги в матче 6-го тура чемпионата Германии с "Падерборном" (3:2).
Во встрече форвард отметился голом, этот забитый мяч стал 10 в 6 матчах Бундеслиги в этом сезоне.
Ранее лишь 4 игрокам турнира удавалось забить по 9 голов в стартовых турах: Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.
Напомним, этим летом Левандовски продлил контракт с клубом до 2023 года. В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает 1 место , набрав 14 баллов.
А еще: Роберт Левандовски феноменально начал текущий сезон за "Баварию". Его секрет - работа вне поля!| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|РБ Лейпциг
|6
|13
|3
|Шальке
|6
|13
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|5
|Байер Леверкузен
|6
|13
|6
|Вольфсбург
|6
|12
|7
|Боруссия Дортмунд
|6
|11
|8
|Фрайбург
|5
|10
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Вердер Бремен
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|5
|12
|Аугсбург
|6
|5
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|5
|4
|14
|Унион Берлин
|6
|4
|15
|Герта
|5
|4
|16
|Кельн
|5
|3
|17
|Майнц 05
|6
|3
|18
|Падерборн
|6
|1