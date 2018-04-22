Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поразил ворота "Ганновера" в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Этот гол стал для 29-летнего поляка 105-м в футболке мюнхенской команды и это новый рекорд Бундеслиги по количеству забитых мячей в составе одного клуба среди легионеров.

Левандовски превзошёл достижение экс-нападающего "Вердера" Клаудио Писарро, который, играя в Бремене, отличился 104 раза.

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