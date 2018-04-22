Левандовски установил рекорд Бундеслиги
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поразил ворота "Ганновера" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Этот гол стал для 29-летнего поляка 105-м в футболке мюнхенской команды и это новый рекорд Бундеслиги по количеству забитых мячей в составе одного клуба среди легионеров.
Левандовски превзошёл достижение экс-нападающего "Вердера" Клаудио Писарро, который, играя в Бремене, отличился 104 раза.
Не пропустите: Роналду одобрил переход Левандовски в "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|78
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Боруссия Дортмунд
|31
|54
|4
|Байер Леверкузен
|31
|51
|5
|Хоффенхайм
|31
|49
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|43
|9
|Герта
|31
|42
|10
|Штутгарт
|31
|42
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|31
|36
|14
|Вольфсбург
|31
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|31
|30
|17
|Гамбург
|31
|25
|18
|Кельн
|30
|21