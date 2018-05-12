Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски выиграл бомбардирскую гонку в завершившемся розыгрыше Бундеслиги.

Таким образом, 29-летний поляк стал первым легионером в истории турнира, которому удалось трижды стать лучшим бомбардиром сезона.

Отметим, что Левандовски в сезоне 2017/18 забил 29 голов в 30 матчах чемпионата Германии. Помимо этого, в его активе 2 результативных передачи.

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