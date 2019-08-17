Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в очередной раз переписал историю немецкого футбола.

Как сообщает Gracenote Live, польский бомбардир установил новый рекорд Бундеслиги, отличившись в стартовом туре соревнования в пятом сезоне подряд.

Ранее ни одному игроку подобное не удавалось за 56-летнюю историю турнира.

30-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, сыграл 245 матчей и забил 194 гола.

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