Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Гол в ворота берлинского "Униона" позволил форварду "Баварии" Роберту Левандовски установить очередной рекорд Бундеслиги.

Поляк стал первым игроком в истории, которому удалось забить в девяти стартовых турах чемпионата Германии.

Лидер "ротен" превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

В целом в текущем сезоне 31-летний Левандовски демонстрирует сумасшедшую статистику - 19 голов в 13 матчах.

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