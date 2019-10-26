Левандовски установил рекорд Бундеслиги
Гол в ворота берлинского "Униона" позволил форварду "Баварии" Роберту Левандовски установить очередной рекорд Бундеслиги.
Поляк стал первым игроком в истории, которому удалось забить в девяти стартовых турах чемпионата Германии.
Лидер "ротен" превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.
В целом в текущем сезоне 31-летний Левандовски демонстрирует сумасшедшую статистику - 19 голов в 13 матчах.
Не пропустите: Подвиги "Лестера" ждать не стоит, но от этого европейские чемпионаты не станут скучнее: выделяем 4 главных матча выходных. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" без Роналду потерял очки в матче с "Лечче"
-
"Манчестер Сити" не испытал проблем в матче с "Астон Виллой"
-
ПСЖ назвал "Реалу" условие, при котором клуб согласится вести переговоры по трансферу Мбаппе
-
"Барселона" хочет, чтобы Месси и Суарес отказались от вызова в сборные в ноябре
-
Осорио выполнил условие договора и теперь "Зенит" обязан выкупить игрока
Лента новостей
-
"Эвертон" проиграл "Брайтону" и другие результаты 10-го тура АПЛ
-
"Леганес" одолел "Мальорку" в 10-м туре Примеры (видео)
-
1
"Бавария" взяла верх над "Унионом", рурское дерби завершилось без голов и другие результаты 9-го тура Бундеслиги
-
"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ
-
Левандовски установил рекорд Бундеслиги
-
1
"Ювентус" без Роналду потерял очки в матче с "Лечче"
-
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока сентября
-
Тео Эрнандес рассказал, за что его критиковали в "Реале"
-
Тедеско готов обойтись без трансферов в "Спартаке"
-
"Атлетико" - "Атлетик": видеотрансляция "атлетического" дерби
-
Нападающий "Интера" отказался переходить в ПСЖ
-
"Манчестер Сити" не испытал проблем в матче с "Астон Виллой"
-
"Интер" намерен сбить цену на Ракитича
-
"Тамбов" разгромил "Уфу" в матче РПЛ
-
1
Шварценеггер рассказал, кого из футболистов стоит называть "Терминатором"
-
"Лечче" - "Ювентус": видеотрансляция матча Серии А
-
Каррагер высказался о перспективах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне
-
1
ПСЖ назвал "Реалу" условие, при котором клуб согласится вести переговоры по трансферу Мбаппе
-
Зобнин готов сыграть против "Локомотива"
-
В сети выложили фото формы сборной Германии на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Хоффенхайм
|8
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|15
|Унион Берлин
|8
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1