Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Гол в ворота берлинского "Униона" позволил форварду "Баварии" Роберту Левандовски установить очередной рекорд Бундеслиги.

Поляк стал первым игроком в истории, которому удалось забить в девяти стартовых турах чемпионата Германии.

Лидер "ротен" превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

В целом в текущем сезоне 31-летний Левандовски демонстрирует сумасшедшую статистику - 19 голов в 13 матчах.

Не пропустите: Подвиги "Лестера" ждать не стоит, но от этого европейские чемпионаты не станут скучнее: выделяем 4 главных матча выходных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" взяла верх над "Унионом", рурское дерби завершилось без голов и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

"Бавария" взяла верх над "Унионом", рурское дерби завершилось без голов и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 8 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 8 16
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 8 15
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 8 15
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8 15
6 Фрайбург Фрайбург 8 14
7 Шальке Шальке 8 14
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 14
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
10 Герта Герта 8 11
11 Хоффенхайм Хоффенхайм 8 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 8 9
13 Майнц 05 Майнц 05 9 9
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 8 7
15 Унион Берлин Унион Берлин 8 7
16 Кельн Кельн 9 7
17 Аугсбург Аугсбург 8 6
18 Падерборн Падерборн 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов