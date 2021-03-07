Левандовски установил рекорд Бундеслиги. Он превзошел достижение легендарного Мюллера

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски установил рекорд Бундеслиги. Он превзошел достижение легендарного Мюллера
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски установил рекорд чемпионата Германии, быстрее всех забив 30 голов в одном сезоне.

Левандовски сделал хет-трик в матче 24-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (4:2). Таким образом, поляк побил рекорд легендарного нападающего "Баварии" Герда Мюллера, который забил 30 голов в 26 поединках.

Стоит отметить, что Мюллеру принадлежит рекорд Бундеслиги по числу голов в одном сезоне - 40. Левандовски со своей скорострельностью может побить и этот рекорд.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Левандовски установил рекорд Бундеслиги по числу голов в ворота дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
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