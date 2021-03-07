Левандовски установил рекорд Бундеслиги. Он превзошел достижение легендарного Мюллера



Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски установил рекорд чемпионата Германии, быстрее всех забив 30 голов в одном сезоне.

Левандовски сделал хет-трик в матче 24-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (4:2). Таким образом, поляк побил рекорд легендарного нападающего "Баварии" Герда Мюллера, который забил 30 голов в 26 поединках.

Стоит отметить, что Мюллеру принадлежит рекорд Бундеслиги по числу голов в одном сезоне - 40. Левандовски со своей скорострельностью может побить и этот рекорд.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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