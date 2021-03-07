Левандовски установил рекорд Бундеслиги по числу голов в ворота дортмундской "Боруссии"

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовки сделал хет-трик 24-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (4:2). Таким образом, поляк стал рекордсменом Бундеслиги по числу голов в ворота "шмелей".

Левандовски забил дортмундцам 19 голов в 14 поединках. Стоит отметить, что ранее форвард выступал именно за "Боруссию", а летом 2014 года перешел в "Баварию" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Левандовски в "Шахтер". | http://soccernews.ru