Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отметился хет-триком в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (5:2).

Для поляка этот матч стал 100-м в турнире и он забил свой 81-й гол. Ранее ни одному из футболистов не удавалось забить в Лиге чемпионов столько голов за 100 матчей. Прежнее достижение принадлежало Лионелю Месси, который забил в 100 матчах 77 голов, второе место занимал Криштиану Роналду - 64.

33-летний Левандовски в нынешнем сезоне провел за "Баварию" 16 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал две результативные передачи.

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