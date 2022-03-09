Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Форвард забил три гола за 23 минуты в ответном матче 1/8 финала с "Ред Булл Зальцбург". Стоит отметить, что два мяча поляк забил с пенальти.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.

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