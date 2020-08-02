Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро

Теги роберт левандовскибавария мюнхенреал мадрид

Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро

Стали известны детали контракта, который мадридский "Реал" предлагал нападающему Роберту Левандовски зимой 2013 года. Данные предоставило издание Onet Sport.

На тот момент футболист готовится перейти из дортмундской "Боруссии" в "Баварию".

"Реал" предлагал поляку шестилетний контракт с зарплатой 8,6 млн евро в год. Кроме того, за подписание соглашения Левандовски получил бы 10,9 млн евро с учетом налогов. Из этой суммы 1,9 млн игрок получил бы сразу, а за каждый год контракта он получал бы по 1,5 млн евро.

По правилам контракта форварду запрещалось ездить на мотоцикле, кататься на моторной лодке и на лыжах, прыгать с парашютом и заниматься скалозанием.

Напомним, недавно Левандовски был назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона.

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