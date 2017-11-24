Левандовски в 2017 году продемонстрировал наилучший показатель результативности в карьере

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски в 2017 году продемонстрировал наилучший показатель результативности в карьере

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в 2017 году продемонстрировал наилучший показатель результативности в карьере, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний поляк впервые забил 50 голов за календарный год в составе своей команды и национальной сборной. 

Юбилейным для Левандовски стал гол в ворота "Андерлехта" в матче Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Левандовски: "Бавария" может обыграть ПСЖ в Мюнхене со счетом 4:0". | http://soccernews.ru

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