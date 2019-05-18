Левандовски в четвёртый раз выиграл бомбардирскую гонку в Бундеслиге

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги по итогам сезона 2018/19.

30-летний поляк забил 22 мяча в 33 играх и в четвёртый раз выиграл гонку голеадоров в чемпионате Германии.

Ранее ему аналогичное достижение покорялось в сезонах 2013/14, 2015/16 и 2017/18.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. До этого он на протяжении 4 лет защищал цвета дортмундской "Боруссии".

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