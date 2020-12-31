Левандовски в кровати со всеми трофеями 2020 года (фото)
"Бавария" выложила фотографию форварда Роберта Левандовски в окружении всех трофеев, выигранных в 2020 году.
Звёздный поляк позировал с 11 кубками и индивидуальными наградами в кровати.
Guten Morgen! @lewy_official #TheBest#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/Cb6b7Tr89R— FC Bayern München (@FCBayern) December 31, 2020
Напомним, что "Бавария" стала победителем Бундеслиги, Кубка и Суперкубка Германии, Лиги Чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Сам Левандовски получил призы от ФИФА (The Best), УЕФА и других организаций.
Не пропустите: Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20