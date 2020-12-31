Левандовски в кровати со всеми трофеями 2020 года (фото)

"Бавария" выложила фотографию форварда Роберта Левандовски в окружении всех трофеев, выигранных в 2020 году.

Звёздный поляк позировал с 11 кубками и индивидуальными наградами в кровати.

Напомним, что "Бавария" стала победителем Бундеслиги, Кубка и Суперкубка Германии, Лиги Чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Сам Левандовски получил призы от ФИФА (The Best), УЕФА и других организаций.

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