Левандовски в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Германии

Хавбек "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в финальном матче Кубка Германии с "РБ Лейпциг". В этой встрече мюнхенцы стали победителем в 19-й раз подряд.

В нынешнем сезоне Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии. Он забил 7 голов. В его активе эта награда стала третьей подряд.

В этом сезоне Игрок также выиграл также гонку бомбардиров немецкой Бундеслиги, забив 22 гола.

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