Левандовски вновь намекнул, что "Баварии" необходимо усиление состава
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал матч с дортмундской "Боруссией", в которой его команда потерпела поражение (0:2). Об этом сообщает DAZN.
"У нас есть проблемы, думаю вы это успели заметить. У нас есть в запасе хорошие футболисты, но команде нужно основательно усилить состав как можно быстрее", - сказал Левандовски.
Отметим, что поляк на протяжении трех лет заявляет, что "Баварии" необходимо усилить состав.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии| http://soccernews.ru
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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19