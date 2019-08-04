Левандовски вновь намекнул, что "Баварии" необходимо усиление состава

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиборуссия дортмунд

Левандовски вновь намекнул, что "Баварии" необходимо усиление состава

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал матч с дортмундской "Боруссией", в которой его команда потерпела поражение (0:2). Об этом сообщает DAZN.

"У нас есть проблемы, думаю вы это успели заметить. У нас есть в запасе хорошие футболисты, но команде нужно основательно усилить состав как можно быстрее", - сказал Левандовски.

Отметим, что поляк на протяжении трех лет заявляет, что "Баварии" необходимо усилить состав.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии| http://soccernews.ru
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