Левандовски вновь намекнул, что "Баварии" необходимо усиление состава

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал матч с дортмундской "Боруссией", в которой его команда потерпела поражение (0:2). Об этом сообщает DAZN.

"У нас есть проблемы, думаю вы это успели заметить. У нас есть в запасе хорошие футболисты, но команде нужно основательно усилить состав как можно быстрее", - сказал Левандовски.

Отметим, что поляк на протяжении трех лет заявляет, что "Баварии" необходимо усилить состав.

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