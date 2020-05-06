Левандовски во второй раз стал отцом

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Левандовски во второй раз стал отцом

Анна Левандовски, жена польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, родила дочь, которую назвали Лора.

"Привет, малышка! Добро пожаловать в этот мир, Лора! Молодец мамочка", - написал Левандовски в своем Instagram.

Лора стала вторым ребенком поляка. В 2017 году в его семье родилась дочь Клара.

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Баварией" действует до лета 2023 года.

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