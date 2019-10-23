Левандовски вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" (3:2).

Теперь в активе поляка 58 мячей в рамках самого престижного еврокубкового турнира. По этому показателю он опередил голландца Руда ван Нистелроя (56).

Таким образом, Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

Больше нападающего "Баварии" в этом соревновании забили только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

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