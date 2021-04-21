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Форвард "Баварии" Роберт Левандовски восстановился от травмы, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Сегодня поляк провел большую часть тренировок вместе с командой без ограничений.

Постепенно к тренировкам возвращаются также полузащитники Серж Гнабри и Корантен Толиссо. Сегодня они провели первые ввыодные занятия.

Напомним, 32-летний Левандовски получил повреждение колена в матче за сборную Польши в конце марта.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 36 матчах за клуб. На его счету 42 забитых мяча и 8 результативных передач.