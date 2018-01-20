Левандовски восстановился после травмы
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски восстановился после травмы и вернулся в строй.
"Левандовски сказал, что почти не чувствует никаких болей. По нему это заметно. На тренировках он производит хорошее впечатление" - цитирует главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса официальный сайт клуба.
Таким образом, 29-летний Левандовски сможет принять участие в матче 19-го тура Бундеслиги против "Вердера", который состоится в воскресенье.
Не пропустите: Хамес поссорился на тренировке с Руди. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"
-
И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Милано-римская дуэль: в бескомпромиссном матче "Интер" схлестнется с "Ромой"
-
С замахом на интригу: "Лион" в родных стенах постарается остановить победное шествие ПСЖ
-
"Музыкантов" приглашали? "Бавария" примет удобный "Вердер"
Лента новостей
-
ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022
-
Футболисты сборной России поддержали травмированного Джикию
-
Мунир поучаствовал в пяти голах "Алавеса" в последних семи матчах
-
ПСЖ договорился с Лассана Диарра
-
"Наполи" продлит контракт с Жоржиньо
-
"Арсенал" отказал "Зениту" в трансфере Беляева
-
Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Уотфорд"
-
Мариу отказался уходить из "Интера" в аренду
-
Хайнкес: "Разве Погба играет на 105 миллионов?"
-
Слимани может перейти в "Челси"
-
Дортмундская "Боруссия" не отпустит Обамеянга меньше, чем за 70 миллионов евро
-
Бензема включен в заявку "Реала" на матч с "Депортиво"
-
"Спартак" хочет купить бека "Рубина"
-
Марку Силва отправлен в отставку с поста наставника "Уотфорда"
-
Вальверде прокомментировал слухи о Гризманне
-
Модрич порекомендовал "Реалу" подписать хавбека "Наполи"
-
На Промеса и Каррильо "Саутгемптон" планирует потратить 55 миллионов евро
-
Летом за Кавани будут готовы побороться два европейских топ-клуба
-
Зидан: "Моя позиция с руководством совпадает - зимой "Реал" не будет подписывать новых игроков"
-
ПСЖ будет готов побороться за Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|Байер Леверкузен
|19
|31
|3
|РБ Лейпциг
|19
|31
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|31
|5
|Боруссия Дортмунд
|19
|30
|6
|Шальке
|18
|30
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|30
|8
|Аугсбург
|19
|27
|9
|Хоффенхайм
|19
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|19
|25
|12
|Фрайбург
|19
|23
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Штутгарт
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|20
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|19
|15
|18
|Кельн
|19
|12