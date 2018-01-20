Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски восстановился после травмы и вернулся в строй.

"Левандовски сказал, что почти не чувствует никаких болей. По нему это заметно. На тренировках он производит хорошее впечатление" - цитирует главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса официальный сайт клуба.

Таким образом, 29-летний Левандовски сможет принять участие в матче 19-го тура Бундеслиги против "Вердера", который состоится в воскресенье.

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