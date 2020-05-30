Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в игре с "Фортуной" (5:0).
Как сообщает Opta, 31-летний поляк возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы, забив в Бундеслиге 29 голов.
В топ-5 бомбардиров Европы также входят Чиро Иммобиле (27 голов), Тимо Вернер (24), Криштиану Роналду (21), а пятую строчку делят Джейми Варди и Лионель Месси, забившие по 19 голов.
Напомним, что АПЛ, Ла Лига и Серия А будут возобновлены в июне. Французская Лига 1 была досрочно завершена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Аугсбург
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|28
|19