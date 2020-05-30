Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в игре с "Фортуной" (5:0).

Как сообщает Opta, 31-летний поляк возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы, забив в Бундеслиге 29 голов.

В топ-5 бомбардиров Европы также входят Чиро Иммобиле (27 голов), Тимо Вернер (24), Криштиану Роналду (21), а пятую строчку делят Джейми Варди и Лионель Месси, забившие по 19 голов.

Напомним, что АПЛ, Ла Лига и Серия А будут возобновлены в июне. Французская Лига 1 была досрочно завершена.

Читайте также: Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 мая

Главные новости дня: 30 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 29 67
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 56
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 29 38
9 Герта Герта 29 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Кельн Кельн 28 34
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 32
13 Унион Берлин Унион Берлин 28 31
14 Аугсбург Аугсбург 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 29 28
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 29 27
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 25
18 Падерборн Падерборн 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов