Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в игре с "Фортуной" (5:0).

Как сообщает Opta, 31-летний поляк возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы, забив в Бундеслиге 29 голов.

В топ-5 бомбардиров Европы также входят Чиро Иммобиле (27 голов), Тимо Вернер (24), Криштиану Роналду (21), а пятую строчку делят Джейми Варди и Лионель Месси, забившие по 19 голов.

Напомним, что АПЛ, Ла Лига и Серия А будут возобновлены в июне. Французская Лига 1 была досрочно завершена.

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