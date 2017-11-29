Левандовски: "Возможно, причиной большого количества мышечных травм являются тренировки Анчелотти"

Теги бавария мюнхенкарло анчелоттироберт левандовски

Левандовски: "Возможно, причиной большого количества мышечных травм являются тренировки Анчелотти"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски считает, что бывший главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти виноват в большом количестве травм у игроков.

"Если у футболистов много мышечных травм, то стоит обратить внимание на тренировки, которые проведились в последние два-три месяца. Возможно, причина именно в этом", - приводит слова Левандовски Bild.

Напомним, что "Бавария" уволила Анчелотти в конце сентября после серии неудовлетворительных результатов.

Не пропустите: "Бавария" может потратить порядка 100 миллионов евро на потенциальную замену Левановски. | http://soccernews.ru

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