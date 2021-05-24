Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Фото твиттер "Баварии"

Определился лучший бомбардир европейских чемпионатов по итогам сезона 2020/21.

"Золотую бутсу" в этом году выиграл нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Звёздный поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги, с огромным преимуществом опередив всех конкурентов.

Для 32-летнего футболиста это первая такая награда в карьере.

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