Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

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Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Фото твиттер "Баварии"

Определился лучший бомбардир европейских чемпионатов по итогам сезона 2020/21.

"Золотую бутсу" в этом году выиграл нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Звёздный поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги, с огромным преимуществом опередив всех конкурентов.

Для 32-летнего футболиста это первая такая награда в карьере.

Не пропустите: Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера. | http://soccernews.ru
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