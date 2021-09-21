Левандовски вручили "Золотую бутсу" за прошлый сезон

1 Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски вручили "Золотую бутсу" за прошлый сезонФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу".

Польский форвард забил 41 мяч в 29 играх Бундеслиги в прошлом сезоне.

"Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю "Баварию". Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды.

В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и стараться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день.

Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда. Большое вам спасибо", – сказал Левандовски.

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