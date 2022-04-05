Левандовски все еще может перейти в "Барселону"

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Левандовски все еще может перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Барселону" в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, такой переход все еще возможен. За последние недели в Барселоне состоялось как минимум две встречи между Лапортой и агентом поляка Пини Захави, у них прекрасные отношения, и это помогает.

В то же время Тони Хуанмарти отмечается, что Роберт Левандовски открыт для перехода в "Барселону", а в "Баварии" знают, что если они не продлят контракт с форвардом, то им придется его продать.

А Шей Лугасси сообщается, что сегодня в Лондоне состоялась третья встреча спортивного директора каталонцев Матеу Алемани и Пини Захави.

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