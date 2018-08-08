Левандовски все еще надеется перейти в "Реал"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиреал мадрид

Левандовски все еще надеется перейти в "Реал"Ведущий бомбардир мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски все еще надеется перейти в мадридский "Реал", информирует Football Espana.

По сведениям источника, 29-летний нападающий немецкого гранда до сих пор прорабатывает варианты своего отъезда из "Альянц Арены". При этом приоритетным вариантом продолжения карьеры для поляка остается переход в королевский клуб.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии". | soccernews.ru

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