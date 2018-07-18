Левандовски встретится с руководством "Баварии", чтобы обсудить свое будущее

Ведущий бомбардир мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.

Так, по сведениям Bild, 29-летний форвард рассчитывает сесть за стол переговоров с высшими чинами немецкого гранда до своего выхода из отпуска. Ожидается, что на встрече поляк может затребовать своей продажи в другой клуб.

Напомним, "Бавария" назвала цену на Левандовски. | soccernews.ru