Левандовски встретится с руководством "Баварии", чтобы обсудить свое будущее

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски встретится с руководством "Баварии", чтобы обсудить свое будущееВедущий бомбардир мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.

Так, по сведениям Bild, 29-летний форвард рассчитывает сесть за стол переговоров с высшими чинами немецкого гранда до своего выхода из отпуска. Ожидается, что на встрече поляк может затребовать своей продажи в другой клуб.

Напомним,  "Бавария" назвала цену на Левандовски. | soccernews.ru

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