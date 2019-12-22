Левандовски выбыл из строя после операции на паху
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски перенес операцию на паху, сообщает официальный сайт клуба.
Сроки восстановления футболиста составят около двух недель. Таким образом, форвард успеет восстановиться к следующему матчу мюнхенского клуба в чемпионате Германии с "Гертой", который состоится 19 января 2020 года.
В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
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