Левандовски выбыл из строя после операции на паху

Теги бавария мюнхенроберт левандовскитравмы

Левандовски выбыл из строя после операции на паху

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски перенес операцию на паху, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления футболиста составят около двух недель. Таким образом, форвард успеет восстановиться к следующему матчу мюнхенского клуба в чемпионате Германии с "Гертой", который состоится 19 января 2020 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров Бундеслиги. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях

Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов