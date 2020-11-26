Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

Форвард забил свой 71-й гол в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ред Булл Зальцбург". Поляк догнал по количеству голов испанца Рауля.

Больше Левандовски в Лиге Чемпионов забивали только форвард "Барселоны" Лионель Месси (118) и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (131).

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