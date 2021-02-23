Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

В первом матче 1/8 финала с римским "Лацио" Левандовски забил свой 72-й гол в турнире и обошел по этому показателю Рауля Гонсалеса (71).

Больше в Лиге Чемпионов забили только нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (134 мяча) и форвард "Барселоны" Лионель Месси (119).

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