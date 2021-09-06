Левандовски вышел на четвёртое место по количеству голов в европейских сборных
Фото твиттер Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски достиг отметки в 72 забитых мяча за сборную Польши.
33-летний футболист оформил дубль в игре квалификации ЧМ-2022 против Сан-Марино (7:1).
Среди лучших бомбардиров европейских сборных звёздный поляк вышел на чистое четвёртое место, опередив немца Мирослава Клозе (71).
Впереди Левандовски располагаются только венгры Шандор Кочиш (75) и Ференц Пушкаш (84), а также португалец Криштиану Роналду (111).
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|О
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|10
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