Левандовски вышел на четвёртое место по количеству голов в европейских сборных

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски достиг отметки в 72 забитых мяча за сборную Польши.

33-летний футболист оформил дубль в игре квалификации ЧМ-2022 против Сан-Марино (7:1).

Среди лучших бомбардиров европейских сборных звёздный поляк вышел на чистое четвёртое место, опередив немца Мирослава Клозе (71).

Впереди Левандовски располагаются только венгры Шандор Кочиш (75) и Ференц Пушкаш (84), а также португалец Криштиану Роналду (111).

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