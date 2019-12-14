Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров Бундеслиги

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в игре против "Вердера" (6:1).

Как сообщает Gracenote, футболист забил свой 220-й гол в Бундеслиге. Теперь поляк делит третью строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата с Юппом Хайнкесом.

Впереди Левандовски остались Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

В этом сезоне на счету поляка 29 голов и одна результативная передача в 23 играх.

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