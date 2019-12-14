Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров Бундеслиги
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в игре против "Вердера" (6:1).
Как сообщает Gracenote, футболист забил свой 220-й гол в Бундеслиге. Теперь поляк делит третью строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата с Юппом Хайнкесом.
Впереди Левандовски остались Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).
В этом сезоне на счету поляка 29 голов и одна результативная передача в 23 играх.
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|14
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|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|5
|Шальке
|14
|25
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
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|12
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|14
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|13
|Герта
|15
|15
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|Майнц 05
|15
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|Вердер Бремен
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Падерборн
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