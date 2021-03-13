Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю Бундеслиги

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил свой очередной гол в матче чемпионата Германии против "Вердера" (3:1). Для поляка он стал 268-м в Бундеслиге. Таким образом нападающий сравнялся с Клаусом Фишером и делит с ним вторую строчку среди лучших бомбардиров за всю историю Бундеслиги.

Фишер для достижения этого результата сыграл 535 матчей (в период с 1968 по 1988 год), Левандовски хватило всего за 345 игр.

74 мяча поляк провел в составе дортмундской "Боруссии", еще 194 — в составе "Баварии".

Первое место среди бомбардиров занимает Герд Мюллер, которому удалось забить 365 голов.