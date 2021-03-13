Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю Бундеслиги
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил свой очередной гол в матче чемпионата Германии против "Вердера" (3:1). Для поляка он стал 268-м в Бундеслиге. Таким образом нападающий сравнялся с Клаусом Фишером и делит с ним вторую строчку среди лучших бомбардиров за всю историю Бундеслиги.
Фишер для достижения этого результата сыграл 535 матчей (в период с 1968 по 1988 год), Левандовски хватило всего за 345 игр.
74 мяча поляк провел в составе дортмундской "Боруссии", еще 194 — в составе "Баварии".
Первое место среди бомбардиров занимает Герд Мюллер, которому удалось забить 365 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20