Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии"

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Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии"

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнение о назначении на пост главного тренера мюнхенского клуба наставника "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна.

"Нагельсманн каждый раз поднимает команды на тот уровень, которого не ожидаешь. Команды Юлиана превышают ожидания от них", - приводит слова Левандовски твиттер Bayern & Germany.

33-летний Нагельсманн подписал контракт с "Баварией" до лета 2026 года. К работе с мюнхенским клубом он приступит по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел 37 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал восемь результативных передач.

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