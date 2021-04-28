Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии"
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнение о назначении на пост главного тренера мюнхенского клуба наставника "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна.
"Нагельсманн каждый раз поднимает команды на тот уровень, которого не ожидаешь. Команды Юлиана превышают ожидания от них", - приводит слова Левандовски твиттер Bayern & Germany.
33-летний Нагельсманн подписал контракт с "Баварией" до лета 2026 года. К работе с мюнхенским клубом он приступит по окончании нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел 37 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал восемь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20