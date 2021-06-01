Левандовски высказался о плотном календаре

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о плотности календаря.

"Многие забывают, что футболисты тоже люди. Мы не машины, мы не можем каждый день играть на максимальном уровне.

Для футбола и для молодых игроков оставаться на пике в течение многих лет станет большой проблемой, потому что сейчас и, возможно, в ближайшие пару лет условия будут экстремальными. Так много топ-матчей.

Думаю, даже фанаты заскучают от такого количества игр. Если ты долго ждешь матч, твои ожидания выше, есть чувство, что ты ждал этого", – сказал поляк в интервью The Times.

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