Левандовски высказался о победе Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу"

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Левандовски высказался о победе Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу форварда "Лацио" Чиро Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу".

"Жаль, что в чемпионате Германии проводится на четыре матча меньше. Борьба за "Золотую бутсу" была бы честнее, если бы все были в равных условиях. Я сыграл на шесть матчей меньше, в этом вся разница.

Выиграть "Золотую бутсу" сложно. Нельзя в каждом матче выкладываться на полную и забивать по два мяча. Иногда нужно сэкономить силы, в зависимости от того, с кем следующий матч", - приводит слова Левандовски Kicker.

Напомним, что Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" с 36 мячами в чемпионате Италии. Левандовски забил 34 гола в Бундеслиге.

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