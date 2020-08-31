Левандовски высказался о победе Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу форварда "Лацио" Чиро Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу".
"Жаль, что в чемпионате Германии проводится на четыре матча меньше. Борьба за "Золотую бутсу" была бы честнее, если бы все были в равных условиях. Я сыграл на шесть матчей меньше, в этом вся разница.
Выиграть "Золотую бутсу" сложно. Нельзя в каждом матче выкладываться на полную и забивать по два мяча. Иногда нужно сэкономить силы, в зависимости от того, с кем следующий матч", - приводит слова Левандовски Kicker.
Напомним, что Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" с 36 мячами в чемпионате Италии. Левандовски забил 34 гола в Бундеслиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20