Левандовски высказался о предстоящем матче с "Реалом"

Теги реал мадридроберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски высказался о предстоящем матче с "Реалом"Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски активно готовится к первому полуфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Реала".

Напомним, что первая встреча команд пройдет 25 апреля в Германии. Начало матча - в 21.45.

"100%-е внимание. Завтра нам предстоит большой матч", – написал Левандовски в соцсети.

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