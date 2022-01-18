Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него в номинации The Best
Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о выборе Лионеля Месси в голосовании на награду лучшему футболисту года The Best от ФИФА.
Аргентинский форвард проголосовал за Неймара, Килиана Мбаппе и Карима Бензема.
"Если вспомнить то, что он говорил после церемонии вручения "Золотого мяча", это были приятные слова, было приятно услышать их от него.
Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит", – сказал поляк.
Напомним, что Левандовски выиграл данную награду.
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