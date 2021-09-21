Левандовски высказался о возможном переходе в другой чемпионат

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о возможном переходе в другую лигу из Бундеслиги.

"Я уже много лет слышу этот вопрос, но его нет в моей голове. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, как она хороша на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас с соперниками.

Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует", - сказал Левандовски после получения "Золотой бутсы".

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