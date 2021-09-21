Левандовски высказался о возможном переходе в другой чемпионат

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски высказался о возможном переходе в другой чемпионатФото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о возможном переходе в другую лигу из Бундеслиги.

"Я уже много лет слышу этот вопрос, но его нет в моей голове. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, как она хороша на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас с соперниками.

Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует", - сказал Левандовски после получения "Золотой бутсы".

Также не пропустите: Левандовски вручили "Золотую бутсу" за прошлый сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски вручили "Золотую бутсу" за прошлый сезон

Левандовски вручили "Золотую бутсу" за прошлый сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов