Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча"
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски высказался о возможном получении награды "Золотой мяч".
"Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании.
Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше "Золотого мяча".
Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.
Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле", – сказал Левандовски.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20