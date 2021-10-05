Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча"

Теги роберт левандовскизолотой мячбавария мюнхен

Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча"Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски высказался о возможном получении награды "Золотой мяч".

"Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании.

Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше "Золотого мяча".

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов. 

Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле", – сказал Левандовски.

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