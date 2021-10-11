Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча"
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о шансах на победу в номинации на "Золотой мяч" в 2021 году.
"Возможность выиграть "Золотой мяч" много для меня значит, я горжусь тем, что такой шанс есть. Если учесть все, чего я добился не только в этом году, но и в прошлом, когда вручение приза отменили, – я выиграл много трофеев, забил много голов.
Победа стала бы значимым событием для меня. Я выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат мира среди клубов, побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в Бундеслиге – это был впечатляющий период, которым я очень горжусь.
Все видели, чего я добился и что продолжаю делать. Мои достижения говорят сами за себя, то, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории.
Я не знаю, задолжала ли мне судьба этот приз. Не имеет значения, откуда я, у меня есть шанс получить этот приз. Я доказал, что, несмотря на трудное начало карьеры, можно стать очень успешным, быть на вершине", – сказал Левандовски.
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