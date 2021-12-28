Левандовски высказался об идее проводить ЧМ каждые два года
Фото твиттер Роберта Левандовски
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски выступил против инициативы проводить чаще чемпионаты мира.
Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино предлагает делать мундиали раз в два года.
"Я не поддерживаю эту идею. Мы и так играем очень много матчей. В случае изменения привычного календаря нужно также думать и о перерывах.
Если ЧМ будет каждые два года, то период, когда футболисты смогут играть на высоком уровне, сократится. Иначе просто не может быть как с физической, так и с психологической точки зрения.
Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе необходим отдых", - приводит слова Левандовски ESPN.
Не пропустите: Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20