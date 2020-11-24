Левандовски высказался об отмене церемонии вручения "Золотого мяча"

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Левандовски высказался об отмене церемонии вручения "Золотого мяча"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал отмену церемонии "Золотого мяча".

"Не так важно, так как такие награды - это что-то дополнительное. Я горжусь и радуюсь, если удается что-то выиграть. Не могу получить этот приз... Кто-то так решил,  но жизнь не останавливается", - цитирует Левандовского AP.

В прошлом сезоне футболист забил 34 гола в 31 матче. В Лиге чемпионов он отличился 15 раз в 10 играх.

А еще: Левандовски рассказал, что не думает о завершении карьеры| http://soccernews.ru
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