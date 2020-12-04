Левандовски высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что думает о решении не вручать "Золотой мяч" по итогам 2020 года.

Напомним, что поляка многие считают фаворитом на получение награды, поскольку он не только выиграл все главные турниры сезона, но и стал в них лучшим бомбардиром.

"Кто-то решил, что в этом году "Золотого мяча" не будет. Возможно, они поспешили, ведь все трофеи в итоге были разыграны. Многие футболисты, тренеры, журналисты знают, что я провёл свой лучший сезон. "Бавария" многого добилась, это было невероятно. Я рад, что все это видели", - приводит слова Левандовски Daily Mail.

В 2020 году форвард провёл за "Баварию" и сборную Польши 40 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 15 ассистов.

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