Левандовски высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что думает о решении не вручать "Золотой мяч" по итогам 2020 года.
Напомним, что поляка многие считают фаворитом на получение награды, поскольку он не только выиграл все главные турниры сезона, но и стал в них лучшим бомбардиром.
"Кто-то решил, что в этом году "Золотого мяча" не будет. Возможно, они поспешили, ведь все трофеи в итоге были разыграны. Многие футболисты, тренеры, журналисты знают, что я провёл свой лучший сезон. "Бавария" многого добилась, это было невероятно. Я рад, что все это видели", - приводит слова Левандовски Daily Mail.
В 2020 году форвард провёл за "Баварию" и сборную Польши 40 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 15 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20