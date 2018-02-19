Левандовски: "Я – футболист "Баварии" и хочу отдавать всего себя своему клубу"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски не зацикливается на своем возможном переходе в "Реал", о котором активно пишут западные СМИ.

"В данный момент я не забиваю голову подобными мыслями. Если бы я, будучи игроком "Баварии", начал думать об этих спекуляциях, то на пользу мне это бы точно не пошло. В этом случае я бы не смог сосредоточиться на своей работе. Я – футболист "Баварии" и хочу отдавать всего себя своему клубу. И это для меня на первом месте", - сказал он.

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