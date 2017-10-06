Левандовски: "Я рад, что стал рекордсменом своей команды"

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски доволен тем, что вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Напомним, вчера 29-летний форвард оформил хет-трик в игре отбора ЧМ-2018 с командой Армении (6:1).

"Я рад, что стал рекордсменом своей команды к 30-летию, и я продолжу забивать голы. Я счастлив не только потому, что нам удалось хорошо начать матч. Мы победили на непростом поле. С самого начала мы показали, что хотим победить и забивать. Мы проанализировали наши прошлые ошибки и знали, что и как нужно улучшить", - отметил он.

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